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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٣٢ م

متحدث الخارجية:

الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات

الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، ان الفريق الايراني المفاوض سيتوجه إلى فيينا برئاسة "علي باقري" لاستئناف المفاوضات، لرفع الحظر الجائر على الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال في هذا الصدد" في إطار سياسة رفع الحظر الجائر عن ايران ، سيغادر الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور علي باقري كبير مفاوضي ايران ، إلى فيينا في غضون الساعات القادمة".

ووفقاً لكنعاني فان هذه الجولة من المحادثات ، ستعقد كما في السابق مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية، والتي تم عرضها على الجانب الآخر هذا الاسبوع .

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مجدداً عزم بلاده على التوصل إلى اتفاق راسخ يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، معرباً عن أمله في أن تحسم الاطراف الاخرى الموقف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية وإجراء الحوارات من أجل التقدم الفعال.

/انتهى/

رمز الخبر 1925653
https://ar.mehrnews.com/news/1925653/

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