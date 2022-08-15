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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٠١ م

باقري يقدم تقريراً لمجلس الأمن القومي حول مفاوضات رفع العقوبات

باقري يقدم تقريراً لمجلس الأمن القومي حول مفاوضات رفع العقوبات

قدم كبير المفاوضين الايرانيين، علي باقري، اليوم الاثنين، تقريراً مفصلاً حول محادثات رفع العقوبات، خلال جلسة أعضاء مجلس الأمن القومي التي عقدت برئاسة الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مفاوضي ايران علي باقري، قدم في هذا الاجتماع شرحاً لمسيرة جولة المحادثات الأخيرة في فيينا التي استمرت 5 أيام، وشروحات كاملة حول مضمون الأفكار التي اقترحها "إنريكي مورا" نائب منسق الاتحاد الأوروبي.

وقال: "بناء على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المزاعم السياسية المتعلقة باتفاق الضمانات والحصول على الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق النووي ، محور محادثات فريق التفاوض في فيينا".

واضاف: "تم عقد العديد من اجتماعات الخبراء المتعلقة بمراجعة الأفكار التي قدمها منسق الاتحاد الأوروبي منذ عودة الوفد المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طهران ، ويتم الانتهاء من ملخص آراء الخبراء".

وفي اجتماع اليوم، أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، في معرض تقديرهم لجهود رئيس وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على مدار الساعة، استمرار خطوات هذا الفريق والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى تحقيق النتيجة النهائية بناء على المطالب القانونية لبلدنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1925935
https://ar.mehrnews.com/news/1925935/

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