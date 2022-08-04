ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية في بطولة ناشئة العالم للتايكوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي جولات يوم امس الاربعاء، تقلد ابوالفضل زندي الميدالية الذهبية في وزن تحت 48 كغم بعد فوزه في النهائي على منافسه التايلندي وقبلها كان قد فاز على منافسيه من هونغ كونغ وتايوان وايطاليا والاردن وكازاخستان.

كما تقلدت مبينا نعمت زادة الميدالية الذهبية في وزن تحت 49 كغم بعد فوزها في النهائي على منافستها التايلندية كامان تشانوك وكانت قد فازت قبلها على منافساتها من كوريا الجنوبية ومصر واستراليا واوكرانيا.

و فازت سوكند شيري في وقت سابق بالميدالية الذهبية في وزن تحت 42 كغم فيما فازت برنيا سلماني بالميدالية الفضية في وزن تحت 44 كغم.

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