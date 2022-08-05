لايمكن اجراء اي انتخابات مبكرة دون حسم مصير قانون ومفوضية الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال التميمي ان” جزء كبير من الازمة والانسداد السياسي في العراق يرجع الى قانون الانتخابات بسبب الثغرات الكبيرة وهذا الامر تؤيده اغلب النخب السياسية في البلاد بالوقت الراهن مؤكدا بان الاعتراضات الكبيرة بعد النتائج خير دليل على ذلك”.

واضاف التميمي،ان” الفتح وبقية قوى الاطار تدعم اي مسار سياسي يؤدي الى الاستقرار في العراق ومن بينها اجراء انتخابات مبكرة لكن يجب ان تسبقها خطوات هامة وهي تغير قانون ومفوضية الانتخابات وهذا الامر لايمكن حصوله الا من خلال عودة جلسات مجلس النواب بالاضافة الى اهمية وجود حكومة جديدة تدير ملفات مهمة وتمشية امور المواطنيين”.

واشار الى ان” الفتح والاطار ليس لديه اي قلق من اجراء انتخابات مبكرة لكن الاهم ان تكون في اجواء مناسبة وبيئة امنة ومستقرة تعطي مرونة للناخبين في الادلاء باصواتهم”.

وكان الاطار التنسيقي بكل قواه دعم مبدا اجراء انتخابات مبكرة في البلاد اذا كانت تؤدي الى حل الازمة الراهنة في البلاد”.

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