انسحاب المتظاهرين من البرلمان مؤشر إيجابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العكيلي ان ” قرار وزير السيد مقتدى الصدر بانسحاب جمهور التيار من داخل مبنى البرلمان مؤشر إيجابي وخطوة باتجاه الانسحاب الكامل” , مرجحا ان “يتم الإعلان عن الانسحاب الكلي خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري ” .

وأضاف ان “مبادرة الحكومة بالدعوة الى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقته لاقت ترحيبا من قبل التيار واغلب اطراف الاطار التنسيقي عدا المالكي ستكون السبب باتخاذ قرار بالانسحاب الكلي لجمهور التيار”.

وأشار العكيلي الى أن “الكم الهائل من الوساطات والدعوات بالتأكيد ستفضي الى الجلوس للحوار والتفاوض بين الاطار والتيار ” .

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