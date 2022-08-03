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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م

محلل سياسي عراقي:

انسحاب المتظاهرين من البرلمان مؤشر إيجابي

انسحاب المتظاهرين من البرلمان مؤشر إيجابي

رجح المحلل السياسي صباح العكيلي , الأربعاء , الإعلان عن قرار انسحاب جمهور التيار الصدري بعد صلاة الجمعة المقبلة , مبينا ان طلب وزير الصدر بالانسحاب من داخل مبنى البرلمان مؤشر وخطوة باتجاه الانسحاب الكلي .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العكيلي ان ” قرار وزير السيد مقتدى الصدر بانسحاب جمهور التيار من داخل مبنى البرلمان مؤشر إيجابي وخطوة باتجاه الانسحاب الكامل” , مرجحا ان “يتم الإعلان عن الانسحاب الكلي خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري ” .

وأضاف ان “مبادرة الحكومة بالدعوة الى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقته لاقت ترحيبا من قبل التيار واغلب اطراف الاطار التنسيقي عدا المالكي ستكون السبب باتخاذ قرار بالانسحاب الكلي لجمهور التيار”.

وأشار العكيلي الى أن “الكم الهائل من الوساطات والدعوات بالتأكيد ستفضي الى الجلوس للحوار والتفاوض بين الاطار والتيار ” .

/انتهى/

رمز الخبر 1925646
https://ar.mehrnews.com/news/1925646/

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