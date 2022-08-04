تحالف الفتح في العراق يعلن تأييده إجراء انتخابات مبكرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، تأييده "إجراء انتخابات مبكرة" في العراق، والتي دعا إليها السيد مقتدى الصدر.

وقال العامري في بيان، اليوم الخميس، إنّ "الانتخابات السابقة شابهها الكثير من الشبهات والاعتراضات". وأضاف أنّ "هذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية".

وكان العامري قد دعا، بعد التطورات الأخيرة على الساحة العراقية، إلى الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فيما رد المقرّب من التيار الصدري صالح محمد العراقي عليه قائلاً: "التيار الصدري لو قبل بالحوار الذي دعا إليه العامري فسيكون ذلك بشروط، أولها انسحابه وكتلته من الإطار التنسيقي".

يُشار إلى أن أنصار الإطار التنسيقي تظاهروا عند مداخل المنطقة الخضراء، ورفعوا شعار "دعم الشرعية والحفاظ على الدستور". ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جميع الأطراف إلى "الجلوس إلى طاولة حوار وطني" للتوصل إلى حل سياسي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا المعتصمين من أنصاره، أمس الأربعاء، إلى البقاء والاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية، مؤكّداً أن "لا فائدة ترجى من الحوار "، ولا سيما بعدما قال الشعب كلمته. كما طالب الصدر بـ"إجراء انتخاباتٍ مبكرة بعد حلّ البرلمان الحالي".

وتتواصل في العراق، لليوم الخامس على التوالي، اعتصامات أنصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، احتجاجاً على مرشّح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.

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