إيران على عتبة الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه "علي قولي إيماني" صرح أن مشتريات القمح المحلي سجلت نموا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها 7 ملايين طن في سنة 2022.

وأستطرد أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي كانت قد سجلت أقل من 5 ملايين طن العام الماضي (2021)، حيث أن وعبر الإنتاج المحقق هذه السنة وخفض الاستهلاك بعد ترشيد الدعم الحكومي، فإن واردات القمح من الخارج 3 ملايين طن ستنخفض كحد أدنى.

وأشار أنه وعبر ترشيد الدعم فإن استهلاك القمح محليا سينخفض هذه السنة بواقع مليوني طن.

وبيّن ايماني أن البلاد ومع ترشيد الدعم تحتاج إلى 9 ملايين طن قمح، حيث تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي بات في متناول اليد، مع رعاية تطبيق التوصيات الفنية والدعم الحكومي.

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