اغتـــيال المطارد ابراهيم النابلسي ومقاومين آخرين بعد اشتباكات عنيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهداء مدينة نابلس هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في البلدة القديمة من مدينة نابلس بعد محاصرة جيش الاحتلال لمنزل.

وقال شهود عيان:إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد اقتحام قوة احتلالية المدينة عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، وحاصرت منزلاً في حي الحلبة من البلدة القديمة.

كما اندلعت مواجهات في الشارع الرئيسي"فيصل" للمدينة من الجهة الشرقية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

/انتهى/