مسيرة جماهيرية في طهران للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي تنظيم هذا التجمع في اطار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك الاعلان عن الاستنكار والغضب الثوري ضد الكيان القاتل للاطفال اذ أن اطلاق شعارات «الموت لأميركا» و«الموت لاسرائیل» من ايران أم القرى في العالم الاسلامي يعني أن فلسطين ليست وحيدة في الساحة.

وفي وقت سابق أصدر المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي وفيلق "محمد رسول الله (ص)" في طهران بيانات منفصلة دعيا فيها ابناء العاصمة الى المشاركة في هذا التجمع الذي يتم تنظيمه اليوم الثلاثاء في ميدان فلسطين لتجديد إعلان وقوف الشعب الايراني الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والتعبير عن سخطه وغضبه من الصهاينة المجرمين وقتلة الاطفال الابرياء في فلسطين العزيزة.