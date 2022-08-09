قاليباف: على الصحفيين كشف ممارسات قوى الاستكبار من خلال جهاد التبيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اشار في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الصحفي الي تقارن هذا اليوم مع ذكرى نهضة عاشوراء واستشهاد الامام الحسين (ع) وقال: ان رسالة الانبياء والاولياء على مر التاريخ هي بيان الحقيقة وفضح التيار الذي يعمل بلا توقف على تحريف وتشويه الحقائق لمنع البشرية من الهداية والاستقامة.

ولفت الى ان نهضة الامام الحسين (ع) هي مواجهة مع المنحرفين عن الاسلام وتعاليم الرسول (ص)، وان صوت السيدة زينب (ع) حال دون انطفاء مصباح الهداية وفتح الطريق نحو ظهور الحجة المنتظر (عج).

وتابع قاليباف قائلا: "ان امامنا اليوم رسالتين هما جهاد التبيين وجهاد التصميم ويمكن للصحفيين ان يلعبوا دورا هاماً في أداء هاتين الرسالتين من خلال مواجهة تيار الانحراف والتحريف وفصل هذا التيار عن تيار الباحثين عن الحقيقة".

واشار قاليباف الى ان الايادي الخبيثة تعمل وباستخدام اعقد تكنيكات الحرب النفسية لزرع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين، لكن بامكان الصحفيين والاعلاميين احباط هذه المحاولات من خلال رسالتهم التاريخية في جهاد التبيين.

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