صادرات إيران إلى أفغانستان تنمو بنسبة 31% في النصف الأول من العام الايراني الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين روستائي، المستشار التجاري الإيراني في أفغانستان: إن صادرات إيران غير النفطية إلى أفغانستان في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني بلغت أكثر من 2.523 مليون طن بقيمة 1.77 مليار دولار، وهو ما يعادل من حيث الوزن زيادة قدرها 28% و31% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى أفغانستان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الايراني بمقدار 254 مليون دولار، وزاد الوزن بمقدار 559 ألف طن.

وأضاف: الزيوت الخفيفة والمنتجات البترولية، الغازات البترولية، سبائك الحديد والصلب، مركبات البولي إيثيلين، البيض وأعلاف الدجاج، أغطية الأرضيات غير المخملية، اليوريا، الهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة، الأسمنت، علب الألمنيوم، البطاطس، الأحذية، الطماطم. وكانت أنواع بلاط السيراميك ومعجون الطماطم والتفاح وأنواع البولي إيثيلين والحليب المجفف وقار الزيت والجرارات الزراعية من أهم الصادرات إلى أفغانستان خلال الفترة قيد الاستعراض.

وأكد المستشار التجاري الإيراني في أفغانستان: أن حجم واردات بلادنا من أفغانستان في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصل إلى أكثر من 33 مليون دولار، وهو ما يدل على نمو في القيمة بنسبة 192% و نمو بنسبة 598% من حيث الوزن.

وقال: ارتفعت منتجات الشعير بمقدار 9.7 مليون دولار، وزادت الذرة بمقدار 3.7 مليون دولار، وارتفعت المنتجات المصنوعة من الحديد غير المخلوط أو الصلب على شكل لفائف بقيمة 8.4 مليون دولار، وزادت النباتات الأخرى المستخدمة في صناعة العطور بمقدار 8.4 مليون دولار. وكانت بذور دوار الشمس بزيادة 170 ألف دولار، والفول السوداني بزيادة 490 ألف دولار، والكركم بزيادة 393 ألف دولار، من أهم المواد المؤثرة على زيادة الواردات من أفغانستان.

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