اعتقال القيادي في الجهاد "فراس حسان" على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدوره أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم حسن بريجية، أن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام مرور المركبات دون معرفة الأسباب، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، في الشارع الرابط بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية.

وصرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما)، وفضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

/انتهى/