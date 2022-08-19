اميركا تمارس الغطرسة إذا لم نقف في وجه هذا البلد فانهم فلن يتوقفوا أيضا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب قاليباف في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة : "إذا أراد الطرف الغربي عدم الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال التنمر، فلن نسمح له لمطالب اضافية في الاتفاق النووي".

وأشار: لقد اظهرنا باننا نتعامل مع القضية النووية في إطار الضمانات، في حال التزام الغرب بالأطر، نأمل أن الطرف الغربي يستجيب لمطالب الأمة الإيرانية في المفاوضات.

وقال قاليباف امس الخميس بانه "إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي المصادق عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة، فلا مبرر لان تلتزم ايران بتعهداتها مؤكدا بان اميركا تمارس الغطرسة والتنمر و إذا لم نقف في وجه هذا البلد، فانهم فلن يتوقفوا أيضا ، لذلك علينا تعزيز قدرتنا في هذا الصدد."

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