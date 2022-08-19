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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:١٨ م

رئيس مجلس الشورى الإسلامي:

اميركا تمارس الغطرسة إذا لم نقف في وجه هذا البلد فانهم فلن يتوقفوا أيضا

اميركا تمارس الغطرسة إذا لم نقف في وجه هذا البلد فانهم فلن يتوقفوا أيضا

اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه لو مارس الغرب التنمر و الغطرسة ولم يلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لن نسمح لمطالب اضافية في الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب قاليباف في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة : "إذا أراد الطرف الغربي عدم الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال التنمر، فلن نسمح له لمطالب اضافية في الاتفاق النووي".

وأشار: لقد اظهرنا باننا نتعامل مع القضية النووية في إطار الضمانات، في حال التزام الغرب بالأطر، نأمل أن الطرف الغربي يستجيب لمطالب الأمة الإيرانية في المفاوضات.

وقال قاليباف امس الخميس بانه "إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي المصادق عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة، فلا مبرر لان تلتزم ايران بتعهداتها مؤكدا بان اميركا تمارس الغطرسة والتنمر و إذا لم نقف في وجه هذا البلد، فانهم فلن يتوقفوا أيضا ، لذلك علينا تعزيز قدرتنا في هذا الصدد."

/انتهى/

رمز الخبر 1926010
https://ar.mehrnews.com/news/1926010/

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