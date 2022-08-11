استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في الخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

وأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المعدنية وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة فتى (15 عاما) بعيار ناري في القدم تم نقله الى مستشفى الخليل الحكومي ووصفت اصابته بالمتوسطة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، قبل يومين، بينهم القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي الذي كانت تطارده قوات الاحتلال منذ مدّة.

واشتبك جنود صهاينة مع فلسطينيين في بيت لحم وبيت امرو جنوب نابلس ورام الله واعتدوا عليهم بالرصاص وقنابل الغاز واعتقلوا 11 شخصا.

في الوقت نفسه، تعرب الدوائر الأمنية في الكيان الصهيوني عن قلقها من اندلاع الانتفاضة الثالثة بسبب عدم الاستقرار السياسي لهذا الاحتلال وتزايد الخلافات مع الفلسطينيين.

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