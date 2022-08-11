وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

وضمن نقله تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب وزير خارجية الإيرانية عن تقديره لمواقف عمان وجهودها في مفاوضات رفع الحظر، كما ناقش الطرفان آخر مستجدات محادثات فيينا.

وندد أميرعبداللهيان بالعدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مشيراً إلى مشاوراته المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وشدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على دور إيران البناء في مفاوضات رفع الحظر، وقال: تعتقد عمان أن نجاح المفاوضات في مصلحة جميع الأطراف.

كما أشار وزير الخارجية العماني إلى حقوق الشعب الفلسطيني قائلاً: "عمان دعمت على الدوام تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وستقف إلى جانبه".

وناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران وسلطنة عمان في هذه المحادثة الهاتفية، بعض القضايا الثنائية.

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