  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٠ م

خلال اتصال هاتفي؛

وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر "البو سعيدي" بحثا فيه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.

وضمن نقله تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب وزير خارجية الإيرانية عن تقديره لمواقف عمان وجهودها في مفاوضات رفع الحظر، كما ناقش الطرفان آخر مستجدات محادثات فيينا.
وندد أميرعبداللهيان بالعدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مشيراً إلى مشاوراته المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
وشدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على دور إيران البناء في مفاوضات رفع الحظر، وقال: تعتقد عمان أن نجاح المفاوضات في مصلحة جميع الأطراف.
كما أشار وزير الخارجية العماني إلى حقوق الشعب الفلسطيني قائلاً: "عمان دعمت على الدوام تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وستقف إلى جانبه".
وناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران وسلطنة عمان في هذه المحادثة الهاتفية، بعض القضايا الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1925831
https://ar.mehrnews.com/news/1925831/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات