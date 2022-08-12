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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٤٢ م

بإشراف أمريكي؛

الكشف عن نقل قيادات داعش من مخيم الهول إلى معتقل أخر

الكشف عن نقل قيادات داعش من مخيم الهول إلى معتقل أخر

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، أن الجهات المشرفة على مخيم الهول في سوريا وبأشراف أمريكي نقلت كافة قيادات وعناصر التنظيم الإجرامي من الجنسيات الأجنبية إلى معتقل أخر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر في تصريح إن “الجهات المشرفة على مخيم الهول في سوريا وبدعم أمريكي نقلت الالاف من قيادات وعناصر التنظيم الإجرامي إلى معتقل أخر لم يتم تحديد مكانه الا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مكان تواجد المعتقل داخل الأراضي السورية ولم يحدد موقعه لدواعي غير واضحة المعالم “.

وأضاف المصدر ان “الجهات المشرفة على مخيم الهول في سوريا أبقت اسر إرهابي داعش من الجنسية العراقية داخل مبنى المخيم على ان يتم ترحيلهم خلال الايام القليلة المقبلة”، مبينا ان” نقل قيادات وعناصر التنظيم الإجرامي من الجنسيات الأجنبية إلى معتقل أخر وبإشراف أمريكي يضع علامات استفهام كبيرة من المغزى من وراء نقلهم والدواعي الحقيقة من تنفيذ هذه الخطوة والخشية من ان هنالك مخطط امريكي يحاك في السر لاستخدام هذه العناصر في تنفيذ اجندتها”.

وأكد ان” عمليات ترحيل الالاف من قيادات وعناصر التنظيم الإجرامي من جنسيات أجنبية من مخيم الهول في سوريا الى معتقل أخر لم يعلن عنه خطوة غير واضحة المعالم وسيتضح معالمها في غضون الأيام المقبلة “.

يشار الى ان مسؤول انباري أكد في وقت سابق وجود ضغوطات دولية على الحكومة العراقية لغرض نقل كافة اسر ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل رغم اعتراض قيادات امنية “.

/انتهى/

رمز الخبر 1925856
https://ar.mehrnews.com/news/1925856/

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