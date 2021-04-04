مخيم "الهول" في سوريا قنبلة موقوتة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الفرات نيوز أن مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي" التقى بالسفير الأمريكي في بغداد "ماثيو تولر".

وبحسب التقرير، دعا الاعرجي خلال الاجتماع إلى تسوية نهائية لمخيم "الهول" بمشاركة المجتمع الدولي.

وأشار إلى وجود 20 ألف طفل عراقي في المخيم، ووصف هؤلاء الاطفال بأنهم أعضاء في تنظيم داعش مستقبلياً ويشكلون خطرا على العراق والمنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه خلال لقاءه مع السفير الأمريكي دعا مستشار الأمن القومي العراقي إلى استمرار المحادثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن.

والجدير بالذكر انه حذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأبلغت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متشددة أخرى في تقرير الشهر الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم، الذي يعتبره "بعض المعتقلين آخر ما تبقى من الخلافة".

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

و من جهه اخري نسمع كلام من المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش "جون غودفري" يقول بإن الولايات المتحدة تحث شركائها الأوروبيين على المساهمة في إيجاد حل لأزمة مخيم الهول بما في ذلك إعادة تأهيل سكانه ممن يحملون جنسيات أوروبية.

المسؤولون الامريكيون يدعون الدول الاوروبية لحل أزمة مخيم "الهول" وينسون بان هم الذين اسسوا تنظيم داعش الارهابي و انتشروه لزعزعت المنطقه.

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