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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:١٨ ص

الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق":

ضرورة انعقاد مجلس النواب في أسرع وقت من أجل القيام بواجبه

ضرورة انعقاد مجلس النواب في أسرع وقت من أجل القيام بواجبه

طالب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي، بانعقاد مجلس النواب "في أسرع وقت"، من أجل القيام بواجباته وأهمها "معالجة موضوع الموازنة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة مسجلة وجهها للمتظاهرين يوم أمس، بدأ الخزعلي بتوجيه الشكر لأنصار قوى "الإطار التنسيقي"، قائلا: "اليوم أدخلتم الفرح إلى قلب كل عراقي شريف".

وتعهد الخزعلي بالاستمرار في "طريق بناء الدولة والدفاع عنها" وكذلك في الإسراع بتشكيل الحكومة، "من أجل ان تقوم بواجباتها في تقديم الخدمات المطلوبة منها أمام الشعب".

وشدد الخزعلي على ضرورة "انعقاد مجلس النواب في أسرع وقت من أجل القيام بواجبه" وقال إن "من أهم واجباته معالجة موضوع الموازنة، إما عن طريق تشكيل الحكومة، لتقدم قانون الموازنة، أو أن يتم تعديل قانون الموازنة الحالي".

واعتبر الخزعلي أنه إذا بقي ذلك القانون على حاله "فهناك خطر كبير بأن الحكومة لن تتمكن من دفع الرواتب السنة القادمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1925866
https://ar.mehrnews.com/news/1925866/

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