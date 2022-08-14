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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٢٦ م

مع المسؤولين الافغان؛

مساعد وزير الخارجية يبحث في امن الحدود المشتركة

مساعد وزير الخارجية يبحث في امن الحدود المشتركة

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابول، عن زيارة يقوم بها حالیا مساعد وزير الخارجية (الايراني) للشؤون القنصلية "علیرضا بیکدلی" الى افغانستان، لمناقشة القضايا الحدودية وامن الحدود المشتركة والتعاون القنصلي، مع المسؤولين في الهيئة الحاكمة لهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت السفارة في تغريدة على تويتر اليوم الاحد، ان "بيكدلي" يجري مفاوضات حاليا مع المسؤولين الافغان، حول التعاون القنصلي واحتواء الزيارات الغير شرعية لرعايا افغانستان الى الاراضي الايرانية، وتامين الحدود المشتركة وموضوع اصدار التاشيرات بالنسبة للراغبين في التوجه الى كربلاء المقدسة والمشاركة في مراسم زيارة الاربعين.

يذكر ان ايران وافغانستان، تجمع بينهما حدود مشتركة بمسافة نحو الف كلم؛ وعليه فإن تامين هذه الحدود لطالما شكل المحور الرئيسي للمباحثات بين مسؤولين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1925906
https://ar.mehrnews.com/news/1925906/

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