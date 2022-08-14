مساعد وزير الخارجية يبحث في امن الحدود المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت السفارة في تغريدة على تويتر اليوم الاحد، ان "بيكدلي" يجري مفاوضات حاليا مع المسؤولين الافغان، حول التعاون القنصلي واحتواء الزيارات الغير شرعية لرعايا افغانستان الى الاراضي الايرانية، وتامين الحدود المشتركة وموضوع اصدار التاشيرات بالنسبة للراغبين في التوجه الى كربلاء المقدسة والمشاركة في مراسم زيارة الاربعين.

يذكر ان ايران وافغانستان، تجمع بينهما حدود مشتركة بمسافة نحو الف كلم؛ وعليه فإن تامين هذه الحدود لطالما شكل المحور الرئيسي للمباحثات بين مسؤولين البلدين.

/انتهى/