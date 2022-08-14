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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:١٩ م

السفر الإيراني لدى بيروت يؤكد تنمية العلاقات الإيرانية اللبنانية

السفر الإيراني لدى بيروت يؤكد تنمية العلاقات الإيرانية اللبنانية

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبيروت أكثر من أي وقت مضى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزار وفد من اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية والعمل البلدي في حزب الله (بيروت) سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان لتقديم المباركة للسفير الإيراني الجديد مجتبى أماني الذي وصل إلى بيروت في 29 تموز الماضي.

وأثنى السفير أمام الوفد على العلاقات الإيجابية بين لبنان وإيران، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وشكر رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تتأخر في احتضان الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه في كافة الظروف الصعبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925909
https://ar.mehrnews.com/news/1925909/

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