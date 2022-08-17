وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن اعتقال إرهابي خطير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الامن الايرانية، اعلنت اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على أحد أكثر إرهابي خطير ذو سوابق بارتكاب عمليات إرهابية عابرة للحدود.

وقالت الوزارة في بياناً لها: "استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية، فإن هذا العنصر الإجرامي المحترف لديه سجلات أنشطة إرهابية في أربع دول في المنطقة، وكان عضوًا في أحد الجماعات التكفيرية الإرهابية في سوريا وشارك معهم في عمليات إجرامية مروعة في كُل من حلب وحماة وإدلب".

وأضافت الوزارة أن هذا العنصر هو أحد أعضاء المجموعة الإرهبية العابرة للحدود ذات السلاح الثقيل، وقد انتقل إلى إيران لمحاولة تنفيذ أعمال إرهابية بعد دحر جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأكدت وزارة الأمن في ختام بيانها على أن عناصر الأمن الإيراني في يقظة تامة من أجل دحر جميع العناصر الإرهابية التي تسول لها نفسها الأخلال بأن البلاد

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