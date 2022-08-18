ينبغي على الغرب دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدلا من انكار الحقائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان كنعاني كتب في تغريدة له فجر اليوم الخميس حول تصعيد جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة: وفقًا للعديد من الوثائق والتقارير الدولية الرسمية وتقارير لا حصر لها من مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الكيان الصهيوني هو كيان فصل عنصري ويده ملطخة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتابع المسؤول الإيراني: على الحكومات الغربية دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بدلاً عن إنكار الحقائق الملموسة.

وفي أحدث جريمة ارتكبها الصهاينة، استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا جراء إصابته بنيران القوات الصهيونية.

وفي هذا الصدد ، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق عن إصابة 6 أشخاص بجروح خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية.

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