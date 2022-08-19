إيران تحل المركز الثالث بحصدها 133 ميدالية ملونة في مدينة قونية التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد الوفد الرياضي الإيراني المشارك في دورة العاب التضامن الإسلامي 39 ميدالية ذهبية و44 ميدالية فضية و50 ميدالية برونزية ليحل في المركز الثالث في هذه البطولة.

وشارك في الدورة الخامسة لالعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية بمشاركة 4200 رياضي ورياضية من 52 دولة في 20 لعبة رياضية حيث حصد الوفد الإيراني في اختتام البطولة 133 ميدالية ملونة (39 ميدالية ذهبية و44 ميدالية فضية و50 ميدالية برونزية) وحل ثالثا فيما احتلت الدولة المضيفة تركيا صدارة الفرق المشاركة برصيد 341 ميدالية (145 ذهبية و 107 فضية و 89 برونزية).

وكانت إيران قد حصدت في الدورة السابقة لالعاب التضامن الإسلامي 98 ميدالية ملونة.

وأوفدت إيران 257 رياضيا ورياضية في 16 لعبة رئيسية وكانت رابع أكبر وفد رياضي بعد تركيا وآذربيجان وأوزبكستان.

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