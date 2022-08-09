منتخب إيران للتايكوندو يفوز بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت صباح اليوم منافسات التايكوندو في دوري ألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة 248 لاعبا للتايكواندو من 39 دولة و 32 حكما.

وأقيمت في اليوم الأول لهده الدورة منافسات وزن 57 و 53 كيلوجرام في فئة السيدات و 54 و 58 كيلوجرام في فئة الرجال ، واستطاع المنتخب اليراني حصد أربع ميداليات ذهبية وبرونزية.

وتمكنت لاعبة المنتخب الايراني ناهيد كياني من هزيمة غريمتها المغربية اوميما آل بوشي، وحصد ذهبية وزن دون 53 كغم للسيدات.

وتمكن اللاعب حسین لطفي من تحقيق الميدلية الذهبية الثانية للمنتخب الإيراني عن فئة الوزن 58 كيلوجرام.

واستطاع كل من اللاعبين مهدی حاجي موسایي ونسترن وليزاده من كسب الميدالية البرونزية في هذه المنافسات.

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