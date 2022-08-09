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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٠ م

في دورة العاب التضامن الاسلامي؛

منتخب إيران للتايكوندو يفوز بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية

منتخب إيران للتايكوندو يفوز بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية

فاز منتخب إيران للتايكوندو بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية في دورة ألعاب التضامن للدول الإسلامية في اليوم الأول من انطلاقها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت صباح اليوم منافسات التايكوندو في دوري ألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة 248 لاعبا للتايكواندو من 39 دولة و 32 حكما.

وأقيمت في اليوم الأول لهده الدورة منافسات وزن 57 و 53 كيلوجرام في فئة السيدات و 54 و 58 كيلوجرام في فئة الرجال ، واستطاع المنتخب اليراني حصد أربع ميداليات ذهبية وبرونزية.

وتمكنت لاعبة المنتخب الايراني ناهيد كياني من هزيمة غريمتها المغربية اوميما آل بوشي، وحصد ذهبية وزن دون 53 كغم للسيدات.

وتمكن اللاعب حسین لطفي من تحقيق الميدلية الذهبية الثانية للمنتخب الإيراني عن فئة الوزن 58 كيلوجرام.

واستطاع كل من اللاعبين مهدی حاجي موسایي ونسترن وليزاده من كسب الميدالية البرونزية في هذه المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1925803
https://ar.mehrnews.com/news/1925803/

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