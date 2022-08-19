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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٣:٤٨ م

متحدث الخارجية الإيرانية: 

أمريكا تسجل رقماً قياسياً في التدخل والانقلابات ضد الدول والحكومات المستقلة

أمريكا تسجل رقماً قياسياً في التدخل والانقلابات ضد الدول والحكومات المستقلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن الحكومة الأمريكية لديها رقماً قياسياً في التدخل والهجوم العسكري والانقلاب على الدول والحكومات المستقلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في تغريدة عبر تويتر بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب المخزي في 19 أغسطس عام 1953في إيران: ان الحكومة الأمريكية لديها رقماً قياسياً في التدخل العسكري والانقلابات ضد الدول المستقلة والحكومات.

وتابع: إن انقلاب 19أغسطس عام 1953 ضد الحكومة الوطنية الإيرانية هو مثال واضح على هذا التاريخ الأسود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: هل ستصحح الحكومة الأمريكية سياستها الخاطئة والفاشلة تجاه إيران وتحترم الحقوق المشروعة للأمة الإيرانية أم لا؟

/انتهى/
رمز الخبر 1926012
https://ar.mehrnews.com/news/1926012/

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