أمريكا تسجل رقماً قياسياً في التدخل والانقلابات ضد الدول والحكومات المستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قد كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في تغريدة عبر تويتر بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب المخزي في 19 أغسطس عام 1953في إيران: ان الحكومة الأمريكية لديها رقماً قياسياً في التدخل العسكري والانقلابات ضد الدول المستقلة والحكومات.

وتابع: إن انقلاب 19أغسطس عام 1953 ضد الحكومة الوطنية الإيرانية هو مثال واضح على هذا التاريخ الأسود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: هل ستصحح الحكومة الأمريكية سياستها الخاطئة والفاشلة تجاه إيران وتحترم الحقوق المشروعة للأمة الإيرانية أم لا؟

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