محكمة الاحتلال تجمد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام "خليل عواودة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة العليا للاحتلال "تجمد" الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ قرابة الستة شهور، علما أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ159 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، يوم الخميس، أن الأسير المضرب عن الطعام المجاهد خليل محمد خليل عواودة يعاني وضعًا صحيًا خطيرًا في مشفى "أساف هروفيه" في الداخل المحتل في ظل تجاهل سلطات الاحتلال الصهيوني لمطلبه المشروع في انهاء اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه.

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