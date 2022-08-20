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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٥٣ م

1 أيلول؛

منظمة الحج والزيارة الايرانية تعلن عن آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

منظمة الحج والزيارة الايرانية تعلن عن آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية ان يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل هو آخر يوم لايفاد زوار الاربعين الى العتبات المقدسة في العراق في اطار القوافل التابعة لهذه المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة الحج والزيارة الايرانية انه لن يتم بعد هذا التاريخ أي تسجيل لزيارة الاربعين، وسيكون بدء عودة الزوار الايرانيين في اطار قوافل المنظمة الى ايران يوم 9 ايلول/سبتمبر.

ودعا المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية "اميد كوثري" كل الزوار الذين تم تسجيل اسمائهم في منظومة " سماح " سيتم ايفادهم تحت اشراف منظمة الحج والزيارة. ومن المقرر أن تقوم مواكب الاربعين بتقديم الخدمات للزوار حيث من المتوقع ان تقوم المواكب الايرانية بتقديم الخدمات في ايران والعراق واستضافة الزوار الاعزاء.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الايرانيين في اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام الى اكثر من 5 ملايين زائر بعد توقف ايفادهم دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926039
https://ar.mehrnews.com/news/1926039/

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