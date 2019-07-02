جهانغيري: على السعودية ان تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في إقامة مراسم الحج

واشار جهانغيري خلال حديثه في اجتماع المجلس الاعلى للحج والزيارة في ايران اليوم الثلاثاء الى حضور اكثر من 86 ألف ايراني في موسم الحج العام الجاري، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية من اجل الحفاظ على عزة وكرامة الاحجاج الايرانيين في ارض الوحي.وتطرق الى العراقيل التي تضعها الحكومة السعودية بشأن نقل الحجاج الايرانيين، وقال: بطبيعة الحال فان منظمة الحج والزيارة وبالتعاون مع منظمة الطيران الايرانية، قامت باتخاذ الاجراءات المطلوبة لنقل الحجاج الايرانيين، ولا توجد اي مشكلة في هذا المجال، لكن من الضروري ان تقوم وزارة الخارجية ومنظمة الحج والزيارة بتقديم اعتراض الى الحكومة السعودية والمطالبة بإزالة بعض العقبات.

وتابع النائب الاول للرئيس الايراني: ان على السعودية ان تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في اقامة مراسم الحج بشكل مهيب، كما ان على العالم الاسلامي مطالبة السعودية اقامة مراسم الحج بأفضل شكل ممكن.

واشار جهانغيري الى تقارير رئيس منظمة الحج والزيارة بشأن الاجراءات المتخذة لاقامة مراسم الاربعين الحسيني هذا العام ، وقال: ان مسيرة الأربعين هي حدث استثنائي ولامثيل له وغير مسبوق، اذ انه على مدى فترة قصيرة، ينتقل عدة ملايين من الزوار بين ايران والعراق، لذا يجب الاعراب عن التقدير لاستضافة وتعاون الحكومة والشعب العراقي.

بدوره قدم رئيس منظمة الحج والزيارة "علي رضا رشيديان" تقريرا عن آخر الاجراءات والتنسيق على اعتاب بدء موسم الحج، مضيفا: هذا العام سيتم ايفاد 86 ألف و500 حاج من ايران، وستبدأ رحلات الحجاج باتجاه السعودية يوم 8 تموز/ يوليو الحالي، فيما تبدأ رحلات العودة يوم 17 آب/اغسطس القادم، مشيرا الى ان تفويج الحجاج الايرانيين سيكون في اطار 575 قافلة.

كما قدم رشيديان تقريرا عن آخر التدابير المتخذة والتسهيلات المطلوبة لسفر الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة وكذلك اقامة مراسم الاربعين بشكل رائع./انتهى/