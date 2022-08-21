تسجيل 55 حالة وفاة و3245 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 3245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 506 ألفا و 614 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 834 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1342 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 233 ألفا و648 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 55 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و387حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و647 الفا و535 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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