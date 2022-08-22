صناعة الدفاع في البلاد خلقت رادعًا موثوقًا به ضد الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي ،في رسالة تهنئة وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد محمد رضا أشتياني بيوم الصناعة الدفاعية.

وقال الإنجازات العظيمة والمثيرة للإعجاب لـ "صناعة الدفاع في البلاد" بتعليمات وتوجيهات وأوامر قائد الثورة سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) أوجدت قوة الردع و الاقتدارالدفاعي على الرغم من تهديدات وعقوبات الأعداء. من خلال فهم التعقيدات المتزايدة للبيئة الدولية، يتم التأكيد على التطور في مجال" الدفاع "بشكل أكثر جدية مما كان عليه في الماضي.

ورغم العداء الواسع من نظام الهيمنة، بعد انتصار الثورة الإسلامية، استطاعت الصناعة الدفاعية للبلاد، من خلال الاستفادة من القدرات والمنصات القائمة والمعرفة وقدرة القوى الإبداعية ان تطور نفسها مع التطورات في مجال الدفاع على الساحة الدولية.

وفي النهاية شكر الجهود الدؤوبة التي يبذلها الخبراء الملتزمين في صناعة الدفاع في البلادمع تحقيق الردع الموثوق به ضد الأعداء. واشار الى إنجازات وزارة الدفاع القيمة في مختلف القطاعات التي فقد حظيت بتأييد وطلب من قبل العديد من البلدان.

وأثناء تكريم شهداء وزارة الدفاع، تمنى من الباري تعالى النجاح والتوفيق لجميع الاخوة في وزارة الدفاع.

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