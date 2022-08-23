الصين توافق على إصدار تأشيرات الدراسة للطلاب الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الإدارة القنصلية العامة بوزارة الخارجية خلال اعلان انه بناءً على المتابعة التي قامت بها وزارة الخارجية، أعلنت سفارة الصين في طهران عن موافقة حكومة ذلك البلد لإصدار تأشيرات الدراسة للطلاب الإيرانيين.

وبناءً على هذا الإعلان، وفي نفس الإطار، وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لبلدنا أيضًا على تمديد الموعد النهائي لمغادرة الطلاب من دولتي الصين وروسيا الذين غادروا البلاد قبل 19 مارس 2020 ويتابعون دراستهم بشكل افتراضي وصدرت تأشيراتهم بعد 21 يونيو 2022 لمدة اربعة اشهر.

وتشمل هذه الاتفاقية ايضا الطلاب الصينيين والروس الذين استقروا في الخارج وفي الدول المجاورة من أجل الامتثال للوائح المعلنة. وسيسمح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة البلاد بعد الحصول على التأشيرات اللازمة.

وفي اعلان الإدارة القنصلية العامة بوزارة الخارجية، يُطلب من الطلاب الذين يجب عليهم ان يحظرون للخدمة العسكرية بعد اخذ التاشيرة المراجعة لادارة الجوازات للاعلان عن اسمائهم حتى 22اكتوبر 2022.

وأكدت الخارجية ان هذا الإعلان لا يشمل الطلاب الذين درسوا عبر الفضاء الافتراضي دون مغادرة البلاد في عامي 2020 و 2021.

/انتهى/