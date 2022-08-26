الإنجازات الدفاعية تعبر عن التحسن المتزايد لهذه الصناعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد زار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي معرض الدفاع والحرب الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع والذي أقيم بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، وشكر العاملين في صناعة الدفاع. وقال: إن هذا الموضوع يثير الفخر الإيراني ومن المؤمل أن تنمو الصناعات الأخرى في البلاد بشكل سريع.

وذكر أن معارض صناعة الدفاع عادة ما تكون تتقدم على صناعاتنا الأخرى في مختلف المجالات، والسبب الرئيسي اعتمادها على القدرات المحلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة: حيثما وجدت سياسة صحيحة واستقرار في القرار والاستخدام المناسب للقدرات المحلية ستتحقق إنجازات ويمكن رؤية هذه القضية في صناعة الدفاع في البلاد.

وفي النهاية، بينما امتدح وشكر الأشخاص المنخرطين في صناعة الدفاع، وقال: إنني فخور بأن لدينا مثل هؤلاء العلماء في البلاد الذين يجعلون كل إيراني يشعر بالسلطة والاستقلال ويرفع رأسه في العالم، أن بلاده هي في العديد من الصناعات من بينها صناعة الدفاع على حافة المعرفة والتكنولوجيا.

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