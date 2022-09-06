إيران تعرض قدراتها في معرض "ADEX" للدفاع الدولي في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل مساعد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الأدميرال أمير رستكاري والوفد المرافق له صباح اليوم إلى جمهورية أذربيجان بهدف المشاركة في معرض"ADEX" للدفاع الدولي في باكو.

وقال مساعد وزير دفاع بلادنا: عرضت إيران في هذا المعرض بعض قدراتها في مجال الصناعة الدفاعية منها معدات القتال البري والقتال الجوي والقتال البحري وعدد من الأنظمة الجديدة في مجالات الكهرومغناطيسية والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وفي المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، اجتمعت أكثر من 200 شركة نشطة في مجال إنتاج المعدات من 26 دولة وقدمت أحدث إنجازاتهم.

ومن المقرر ان تكون لادميرال رستكاري اجتماعات ثنائية ولقاءات مختلفة مع ممثلي الصناعات الدفاعية للدول الحاضرة في هذا المعرض خلال زيارته الى باكو التي ستستمر ثلاثة أيام.

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