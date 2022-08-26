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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٢٤ م

في بيلاروسيا؛

فريق بعثة الجيش الإيراني یفوز بالمركز الثالث في الالعاب العسكرية الروسية

فريق بعثة الجيش الإيراني یفوز بالمركز الثالث في الالعاب العسكرية الروسية

فاز وفد من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمركز الثالث إجمالاً في مسابقة "بولار ستار" من سلسلة الالعاب العسكرية الدولية الروسية التي أقيمت في بيلاروسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريقًا من جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في مسابقة "بولار ستار" من سلسلة الالعاب العسكرية الروسية الدولية لعام 2022، والتي أقيمت في بيلاروسيا، فاز بالمركز الثالث في جميع المراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الالعاب تقام على شكل القفز بالمظلات مع المعدات، والهبوط من مروحية بحبل، والتقاط طائرة هليكوبتر بحبل، والسباحة بالمعدات، ونشاط التوجيه، والعبور من حقل الألغام، وإطلاق النار بأسلحة مختلفة، والعبورمن مناطق يفترض أنها ملوثة بالمواد الكيميائية والعمليات الخاصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926169
https://ar.mehrnews.com/news/1926169/

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