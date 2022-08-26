فريق بعثة الجيش الإيراني یفوز بالمركز الثالث في الالعاب العسكرية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريقًا من جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في مسابقة "بولار ستار" من سلسلة الالعاب العسكرية الروسية الدولية لعام 2022، والتي أقيمت في بيلاروسيا، فاز بالمركز الثالث في جميع المراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الالعاب تقام على شكل القفز بالمظلات مع المعدات، والهبوط من مروحية بحبل، والتقاط طائرة هليكوبتر بحبل، والسباحة بالمعدات، ونشاط التوجيه، والعبور من حقل الألغام، وإطلاق النار بأسلحة مختلفة، والعبورمن مناطق يفترض أنها ملوثة بالمواد الكيميائية والعمليات الخاصة.

/انتهى/