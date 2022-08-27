قائد الثورة يعزي بوفاة عالم الدين آية الله ناصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية آية الله سيد علي الخامنئي عن تعازيه بوفاة عالم دين آية الله الحاج الشيخ محمد علي ناصري لأهالي أصفهان ولجميع المحبين والمستفيدين من بركات الفقيد ولا سيما أولاده الكرام .

وقال قائد الثورة الاسلامية ان هذا العالم الفاضل ومعلم الأخلاق اعتبرتنمية ونشر التعاليم الأخلاقية للإسلام واجب عليه، وبسبب تواضعه كان كلامه يدخل القلب وله تاثير ايجابي على الناس، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويمنّ عليه بالمغفرة، وعلوّ الدرجات.

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