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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٢:١٠ م

بمناسبة أسبوع الحكومة؛

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء الوفد الحكومي في حسينية الامام الخميني (رض)

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء الوفد الحكومي في حسينية الامام الخميني (رض)

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية أعضاء الوفد الحكومي أثناء حضورهم في حسينية الإمام الخميني (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في ذكرى استشهاد الشهيدين رجائي وباهنر وبمناسبة أسبوع الحكومة أعضاء الوفد الحكومي أثناء حضورهم في حسينية الإمام الخميني (رض).

يتبع...

رمز الخبر 1926249
https://ar.mehrnews.com/news/1926249/

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