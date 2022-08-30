قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء الوفد الحكومي في حسينية الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في ذكرى استشهاد الشهيدين رجائي وباهنر وبمناسبة أسبوع الحكومة أعضاء الوفد الحكومي أثناء حضورهم في حسينية الإمام الخميني (رض).

يتبع...