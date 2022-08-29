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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٥٦ ص

في مدينة مشهد المقدسة؛

اقامة مراسم تعطير ضريح الامام الرضا (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم تعطير ضريح الامام الرضا (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

جرت مراسم تعطير الضريح الطاهر لثامن الائمة المعصومين الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في اجواء مفعمة بالروحانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) لمدينة مشهد في الايام الاخيرة لشهر محرم -اثر تغيير الظروف المتعلقة بمرض كورونا في البلاد- شارك قائد الثورة في مراسم تعطير الضريح الطاهر للامام الرضا عليه السلام بحضور جمع من علماء الدين وخدمة الروضة الرضوية المقدسة.

وجرت مراسم تعطير الضريح المقدس للامام الرضا عليه السلام خلال مراسم تمت فيها تلاوة القرآن الكريم وزیارت "الجامعة الكبيرة" وذکر مصائب اهل‌ بیت النبوة علیهم ‌السلام وذلك تزامنا مع الايام الاخيرة لشهر محرم الحرام.

/انتهى/

رمز الخبر 1926218
https://ar.mehrnews.com/news/1926218/

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