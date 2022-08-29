اقامة مراسم تعطير ضريح الامام الرضا (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) لمدينة مشهد في الايام الاخيرة لشهر محرم -اثر تغيير الظروف المتعلقة بمرض كورونا في البلاد- شارك قائد الثورة في مراسم تعطير الضريح الطاهر للامام الرضا عليه السلام بحضور جمع من علماء الدين وخدمة الروضة الرضوية المقدسة.

وجرت مراسم تعطير الضريح المقدس للامام الرضا عليه السلام خلال مراسم تمت فيها تلاوة القرآن الكريم وزیارت "الجامعة الكبيرة" وذکر مصائب اهل‌ بیت النبوة علیهم ‌السلام وذلك تزامنا مع الايام الاخيرة لشهر محرم الحرام.

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