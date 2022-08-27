تسجيل 37 حالة وفاة و976 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 521 ألفا و 969 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 296 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1171 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 277 ألفا و658 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 37 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و684 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و743الفا و896 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 64 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 163 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 207 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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