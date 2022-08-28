تسجيل 44 حالة وفاة و1693 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 523 ألفا و 662 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 398 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1133 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 284 ألفا و77 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 44 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و728 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و759 الفا و630 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 64 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 163 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 207 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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