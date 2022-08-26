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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:٠٠ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 35 حالة وفاة و2019 اصابة جديدة بكورونا

تسجيل 35 حالة وفاة و2019 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل2019 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 520 ألفا و 993 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 524 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1208 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 271 ألفا و24 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 35 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و647 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و730الفا و223 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/

رمز الخبر 1926167
https://ar.mehrnews.com/news/1926167/

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