تسجيل 44 حالة وفاة و1871 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 527 ألفا و 499 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 373 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1104 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 292 ألفا و566 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 44 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و820 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و789 الفا و19 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 64 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 163 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 207 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/