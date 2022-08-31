تسجيل 47 حالة وفاة و1462 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 1462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 528 ألفا و 961إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 349 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1082 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 296 ألفا و683 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 47 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و867 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و801 الفا و192 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 64 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 163 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 207 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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