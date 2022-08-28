مجلس الشورى اليمني يدين استمرار احتجاز تحالف العدوان سفن الوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أن منع دخول سفن المازوت إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية يعد خرقا واضح سافرا لبنود الهدنة ولكل المواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.

واستنكر البيان إمعان التحالف في إجرامه بحق الشعب اليمني وتشديد وتضييق الخناق بهذه الممارسات اللا إنسانية والتي ستؤدي إلى انقطاع الطاقة عن المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وحضانات المواليد وآبار المياه.

ودعا المجلس، الدول والمنظمات التي ادعت حرصها على السلام وسعت إلى تمديد الهدنة إلى إلزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة ونقاطها المتعلقة بدخول سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة وانطلاق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

ونوه بضرورة إلزام دول التحالف بالتخلي عن الاعيبها التي مارستها خلال المرحلة الماضية ما لم فعليها تحمل تبعات تلك الممارسات وخيارات الشعب اليمني في اتخاذ ما يراه مناسبا لإيقاف العدوان ورفع الحصار وطرد الغزاة.

وحمل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية الإنسانية والقانونية الكاملة عما يترتب عن تلك التصرفات التعسفية من أضرار انسانية واقتصادية، محملا الأمم المتحدة مسؤولية صمتها المخزي ازاء تلك الممارسات اللا إنسانية.

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