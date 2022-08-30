لاتوجد أية حدود لتنمية العلاقات الشاملة مع البرازیل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان مع مساعد وزير خارجية البرازيل كنت نوبرغا الذي زار طهران لعقد الاجتماع التشاوري السياسي الحادي عشر بين إيران والبرازيل.

في إشارة إلى تاريخ العلاقات الإيرانية البرازيلية الممتد على مدى 120 عامًا، وصف وزير خارجية بلادنا تاريخ العلاقات بين البلدين بأنه رصيد قيم.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى اهتمام الحكومة الخاص بتطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية، مضيفا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تضع أي قيود على التنمية الشاملة للعلاقات مع البرازيل.

وأكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة دعم القطاع العام في البلدين للمساعدة في حل مشاكل القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

ومن جانب اخر أشار مساعد وزير خارجية البرازيل إلى البراغماتية السائدة في العلاقات الثنائية وأكد على أهمية تطوير العلاقات مع إيران من وجهة نظر الحكومة البرازيلية.

واعرب نوبرغا عن ارتياحه للمحادثات التي أجريت مع نظيره الإيراني وأكد على أهمية زيادة تبادل الوفود السياسية بين البلدين.

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