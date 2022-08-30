الاتحاد الأوروبي يستعد لإعداد برنامج لتدريب الجنود الأوكرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستعد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الثلاثاء، لعقد محادثات تركز على إعداد برنامج تدريب عسكري للجنود الأوكرانيين.

وأعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي سيرأس المحادثات في الاجتماع غير الرسمي، عن "دعمه فكرة تدريب الجيش الأوكراني باعتبارها منطقية". ويشار إلى أنّ ليتوانيا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت قبل أيام عزمها على تدريب نحو 150 عسكرياً أوكرانياً، على يد خبراء لديها للمشاركة في الأعمال القتالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون قد اقترح،إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية، مع إمكانية تجهيز نحو 10 آلاف جنديّ كل 4 أشهر، بمشاركة من القوات المسلحة الكندية.

وكان الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأنّ روسيا "مستاءة من مساعدة الغرب الاستخبارات الأوكرانية على تدريب المخربين"./انتهى/

المصدر: الميادين