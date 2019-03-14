ترامب يهدد أوروبا من جديد برسوم جمركية

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "إنهم يرغبون في التفاوض معنا، ولكن إن لم يرغبوا فنحن سنفرض رسوما على العديد من السلع".

وتطرق ترامب كذلك إلى موضوع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتدخل في المفاوضات بين لندن وبروكسل، لكنه انتقد الحكومة البريطانية، معتبرا أنها تفاوضت "بشكل سيء".

وأكد ترامب سعي إدارته لعقد صفقة تجارية كبرى مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك قدرة كامنة ضخمة وراء هذه الصفقة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستطلق مفاوضات مع بريطانيا حول اتفاقية جديدة للتجارة بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي المزمع في الـ 29 مارس.

وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس تعليقا على التصريحات الأمريكية بهذا الصدد إن صفقة تجارية كبرى بين لندن وواشنطن ستعزز التحالف الشامل بين البلدين.

(وكالات)