روسيا: القوات الأوكرانية تجدد قصفها محطة "زاباروجيا" النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إنّ السلطات التي عينتها روسيا في مدينة إنيرهودار الأوكرانية اتهمت قوات كييف، اليوم الثلاثاء، بقصف منطقة محطة زاباروجيا للطاقة النووية مجدداً.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن سلطات المدينة، أنّ قذيفتين انفجرتا قرب مبنى لتخزين الوقود المستهلك بالمحطة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إنّ القوات الروسية أسقطت طائرة مُسيّرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زاباروجيا النووية.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أمس الاثنين، أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعتزم إبقاء عدد من الموظفين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية بشكل دائم.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ بعثة المنظمة ستصل إلى الموقع، في غضون الأسبوع الجاري. وفي الأسابيع الأخيرة، قصفت القوات الأوكرانية محيط محطة زاباروجيا، فيما سقطت 4 صواريخ أوكرانية على منطقة مخزن النظائر المشعة بالمحطة، الأحد الفائت./انتهى/

المصدر: الميادين