يمكن أن يكون لإيران وأذربيجان مستقبل جيد في المنطقة بعلاقتهما الواسعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي مساء اليوم (الأربعاء) على هامش زيارة المدعي العام لجمهورية أذربيجان لقد تحدثا عن قضايا تهم البلدين بطبيعة الحال هناك العديد من القضايا المشتركة بيننا، وفي المحادثات أكد الجانبان أنه لا ينبغي أن تتدخل الأطراف الثالثة في العلاقات الجيدة بين البلدين.

وأكد وزير الداخلية أن هناك مؤامرات تتعلق بعلاقاتنا والطرف الثالث يحاول خلق سوء تفاهم، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست في مصلحة أي من البلدين إيران وأذربيجان.

وشدد وحيدي على أن إيران وأذربيجان يمكن أن يكون لهما مستقبل جيد في المنطقة من خلال علاقاتهما الواسعة للغاية من حيث موقعهما الاستراتيجي في المنطقة: كما تمت مناقشة سلسلة من القضايا التنفيذية والتشغيلية وسلسلة من التنسيق لموضوعات مثل المخدرات وما غير ذلك.

وأضاف: تحدثنا عن مشاكل المسافرين والسائقين إلى أذربيجان، فيما يتعلق بتصور بعض الأدوية المرخصة في إيران وغير المرخصة هناك وتعتبر مخدرات، من أجل مراجعة الوضع وتصحيحه.

وفي الختام، أشار وزير الداخلية إلى أن التعاون بين الطرفين لتبادل المعتقلين قد تمت مناقشته، كما أثيرت العديد من القضايا الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين والتي يمكن أن تساعد في تطوير العلاقات بين كلا البلدين.

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