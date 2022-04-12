أحداث هرات وكابل جرت بتوجيه من العدو لبث الخلافات بين ايران وافغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي، صرح للصحافيين، عقب اجتماع مقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة كروونا اليوم الثلاثاء، أن التطورات الاخيرة في هرات وكابول، حدثت بتوجيه العدو لبث الخلافات بين ايران وافغانستان..

وحول ما حدث خلال الايام الاخيرة في مدينتي هرات وكابول الافغانيتين، حذر وزير الداخلية من محاولات الاعداء ومخططاتهم الرامية للوقيعة بين البلدين الجارين ايران وافغانستان.

وعلى صعيد اخر، أشار وحيدي لتراجع حصيلة الوفيات والاصابات الناجمة عن فيروس كورونا في ايران؛ عازيا الاسباب الى الاجراءات والتعليمات الاحترازية والصحية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذا الوباء؛ بما في ذلك اجراء خطة تطعيم واسعة باستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد.

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