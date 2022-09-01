الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي استهدف نقاطاً بريف دمشق ومطار حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدر عسكري صرح لوكالة "سانا" أنه “حوالي الساعة التاسعة و18 دقيقة من مساء يوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر إن وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وقد أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أن العدو الإسرائيلي أقدم حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم (الاربعاء) على استهداف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

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